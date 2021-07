Tomori: “Il Milan è il posto giusto per me. Ecco quali sono i miei obiettivi” (Di sabato 17 luglio 2021) Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, si è soffermato sulla sua esperienza al Milan: “Mi trovo alla grande. Mi hanno subito accolto tutti benissimo, fin dal primo giorno. Grande società, strutture eccezionali. C’è tutto per crescere e per vincere. Un sogno. Nessun peso, è una grande soddisfazione sentire questa fiducia attorno a me. Tutti mi stanno aiutando. L’ho capito subito: il Milan è il posto giusto per me. obiettivi in questa stagione? Nulla è impossibile, si gioca sempre per vincere. Noi siamo una ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 luglio 2021) Il difensore del, Fikayo, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, si è soffermato sulla sua esperienza al: “Mi trovo alla grande. Mi hanno subito accolto tutti benissimo, fin dal primo giorno. Grande società, strutture eccezionali. C’è tutto per crescere e per vincere. Un sogno. Nessun peso, è una grande soddisfazione sentire questa fiducia attorno a me. Tutti mi stanno aiutando. L’ho capito subito: ilè ilper me.in questa stagione? Nulla è impossibile, si gioca sempre per vincere. Noi siamo una ...

