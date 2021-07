Tomori: “Ibra è un vero leader. Giroud? Ha una grande esperienza, ci aiuterà” (Di sabato 17 luglio 2021) Fikayo Tomori, difensore del Milan, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, si è soffermato anche su Zlatan Ibrahimovic e del neo attaccante dei rossoneri Olivier Giroud: “Ibra è un leader vero, capace di farti tirare fuori il meglio anche solo con una parola, uno sguardo. Un fuoriclasse. Giroud? Una persona molto gentile oltre che un grande attaccante. Ha un’esperienza immensa, ha giocato in grandi squadre segnando sempre molto e soprattutto vincendo molto. Ci aiuterà”. FOTO: ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 luglio 2021) Fikayo, difensore del Milan, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, si è soffermato anche su Zlatanhimovic e del neo attaccante dei rossoneri Olivier: “è un, capace di farti tirare fuori il meglio anche solo con una parola, uno sguardo. Un fuoriclasse.? Una persona molto gentile oltre che unattaccante. Ha un’immensa, ha giocato in grandi squadre segnando sempre molto e soprattutto vincendo molto. Ci”. FOTO: ...

Advertising

tcm24com : Milan, Tomori: 'Ibra è un leader e Giroud ci aiuterà' #tomori #milan - Fantacalcio : Tomori esalta il suo Milan: 'Posto giusto per me. Su Ibra e Giroud...' - KingLebronKobe1 : @usodistorto @lucadesign83 @Gazzetta_it Si é più forte dell'anno scorso per il semplice motivo che avrà Tomori dall… - PietroSincich : Milan Riscattato Tomori Riscattato Tonali Prestito Diaz Acquistato Giroud Acquistato Maignan Acquistato Ballo-Tour… - KingLebronKobe1 : @vincy1015 @SimoneVazzana Tomori non ce l'avevi per tutto il campionato. Eravamo senza riserva di Theo ed ora c'é.… -