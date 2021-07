Tokyo: primo caso covid nel villaggio olimpico, ma 15 positivi legati ai giochi (Di sabato 17 luglio 2021) Sono 15 in tutto i contagi da covid riscontrati a Tokyo tra persone legate in vari modi ai giochi Olimpici che inizieranno tra sei giorni. Dei 15 positivi, 8 sono arrivati dall'estero da meno di due ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 17 luglio 2021) Sono 15 in tutto i contagi dariscontrati atra persone legate in vari modi aiOlimpici che inizieranno tra sei giorni. Dei 15, 8 sono arrivati dall'estero da meno di due ...

