Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Tokyo: insulti razzisti in amichevole, Germania lascia campo Contro l'Honduras che si difense: 'un malinteso' - glooit : Tokyo: insulti razzisti in amichevole, Germania lascia campo leggi su Gloo - dariodigennaro : RT @RaiSport: #GiochiOlimpici #Tokyo2020: insulti razzisti al #difensore Jordan #Torunarigha I #tedeschi hanno abbandonato il terreno di gi… - aducharles18 : RT @RaiSport: #GiochiOlimpici #Tokyo2020: insulti razzisti al #difensore Jordan #Torunarigha I #tedeschi hanno abbandonato il terreno di gi… - tohgo0814 : RT @sportmediaset: Calcio, #GermaniaHonduras: insulti razzisti, i tedeschi abbandonano il campo. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo insulti

La squadra di calcio olimpica tedesca ha lasciato il campo dopo 85 minuti in un'amichevole contro l'Honduras, denunciando commenti razzisti fatti contro il loro difensore Jordan Torunarigha. "La ...La motivazione, ha scritto su Twitter la nazionale tedesca, è dovuta ai presuntigiunti nei confronti di uno dei giocatori, Jordan Torunarigha , difensore dell' Hertha Berlino . "Se uno dei ...Nel corso di un'amichevole preparatoria alle imminenti Olimpiadi di Tokyo la Nazionale tedesca olimpica di calcio ha lasciato il campo in anticipo per insulti razzisti rivolti a un suo giocatore ...La squadra di calcio olimpica tedesca ha lasciato il campo dopo 85 minuti in un'amichevole contro l'Honduras, denunciando commenti razzisti fatti contro il loro difensore Jordan Torunarigha. (ANSA) ...