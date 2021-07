Tokyo | Hubbard prima atleta transgender alle Olimpiadi

(Di sabato 17 luglio 2021) Dalla Nuova Zelanda la sollevatrice di pesi Laureldiè sostenuta dalla sua squadra per far fronte all'"enorme concentrazione" mentre si prepara a diventare la...

Dalla Nuova Zelanda la sollevatrice di pesi Laurelalle Olimpiadi diè sostenuta dalla sua squadra per far fronte all'"enorme concentrazione" mentre si prepara a diventare la prima atleta olimpica transgender scatenando un dibattito ...Tra le novità di2020 figura la prima atleta transgender di sempre a competere alle Olimpiadi. Si tratta di Laurel, sollevatrice di pesi, che andrà inevitabilmente incontro ad una grande esposizione ...Tokyo 2020 | Il team neozelandese ha spiegato che aiuterà Laurel Hubbard, prima atleta transgender ai Giochi, per permetterle di vivere l'evento in serenità.Hubbard è diventato selezionabile nelle donne dopo aver dimostrato che i suoi livelli di testosterone erano inferiori a quelli raccomandati dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Gareggerà a ...