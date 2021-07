Tokyo 2020 | tensione al villaggio per striscioni Sudcoreani | Cio ordina rimozione

(Di sabato 17 luglio 2021) Il Cio non ha gradito glicon riferimenti ad una guerra del XVI secolo col Giappone comparsi alolimpico. Il Comitato olimpico internazionale ha infattito alla squadra olimpica della Corea del Sud di rimuoverli. “Ilè un’area protetta” ha affermato con decisione il presidente del CIO Thomas Bach, sottolineando come prese di posizione politiche non siano consentite in quell’area. Il Comitato Olimpico della Corea del Sud ha confermato l’incidente, comprendendo che glierano stati percepiti come provocatori in Giappone. Per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… - Gazzetta_it : Covid, primo caso di positività nel Villaggio olimpico #Tokyo2020 - MediasetTgcom24 : Tokyo 2020, primo caso di coronavirus nel Villaggio Olimpico #Covid - sportface2016 : #Tokyo2020, tensione al villaggio olimpico per alcuni striscioni sudcoreani: il Cio ne ordina la rimozione - RaiDue : RT @Raiofficialnews: ??Le Olimpiadi di #Tokyo2020, dal #23luglio all'8 agosto, in esclusiva free-to-air sulle reti #Rai. Un’estate a cinqu… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Torunarigha aveva già denunciato, nel febbraio, le grida di scimmia emesse sugli spalti dai tifosi dello Schalke 04 durante una partita di Coppa di Germania con il suo club, l'Hertha Berlino. . ...In partenza nella giornata di sabato 17 luglio anche anche la Nazionale di basket del Ct Sacchetti, qualificatasi agrazie all'impresa in Serbia che è valsa il ritorno ai Giochi dopo 17 anni ...Francesco Molinari non andrà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un infortunio rimediato al The Open, in cui non ha superato il taglio di metà torneo, preclude al fuoriclasse italiano la partecipazione ai G ...Nel corso di un'amichevole preparatoria alle imminenti Olimpiadi di Tokyo la Nazionale tedesca olimpica di calcio ha lasciato il campo in anticipo per insulti razzisti rivolti a un suo giocatore ...