Tokyo 2020, sabato 31 luglio: gli italiani in gara, tutti gli orari (Di sabato 17 luglio 2021) Ottavo giorno di lotta per le medaglie ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le sfide olimpiche entrano nel vivo nella giornata di sabato 31 luglio, con il beach volley che da il via alla fase ad eliminazione diretta e il volley che chiude i gironi. Proseguono poi i tornei di golf e tennis, ma anche nuoto, atletica, equitazione, tiro con l’arco, pugilato. Attenzione anche al triathlon e alla scherma, ma non solo. Di seguito il programma di giornata con tutti gli italiani in gara. IL PROGRAMMA COMPLETO tutti GLI italiani IN ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Ottavo giorno di lotta per le medaglie ai Giochi Olimpici di. Le sfide olimpiche entrano nel vivo nella giornata di31, con il beach volley che da il via alla fase ad eliminazione diretta e il volley che chiude i gironi. Proseguono poi i tornei di golf e tennis, ma anche nuoto, atletica, equitazione, tiro con l’arco, pugilato. Attenzione anche al triathlon e alla scherma, ma non solo. Di seguito il programma di giornata congliin. IL PROGRAMMA COMPLETOGLIIN ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… - Gazzetta_it : Covid, primo caso di positività nel Villaggio olimpico #Tokyo2020 - SkyTG24 : Olimpiadi Tokyo 2020, primo caso Covid nel Villaggio Olimpico: funzionario in quarantena - ContropiedeA : Il 21enne Julius Ssekitoleko, ha lasciato un biglietto in cui rivela il desiderio di lavorare in Giappone - CeotechI : RT @CeotechI: Discovery: presentata la tecnologia 'CUBE', potenziata per le Olimpiadi TOKYO 2020... - #discovery #olimpiadi #tokyo #olympic… -