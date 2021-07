Tokyo 2020, Canottaggio: gli azzurri sono arrivati al Villaggio Olimpico (Di sabato 17 luglio 2021) La delegazione azzurra del Canottaggio è giunta oggi al Villaggio Olimpico in vista degli imminenti Giochi Olimpici: le regate in fattispecie sono previste dal 23 al 30 luglio. Gli azzurri provengono dal lago Suwa, a Nagano, dove ha trascorso i primi cinque giorni di ambientamento e allenamenti nel Paese del Sol Levante. Da domani i canottieri raggiungeranno il Sea Forest Waterway, teatro delle regate e degli ultimi allenamenti di rifinitura prima delle gare olimpiche. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) La delegazione azzurra delè giunta oggi alin vista degli imminenti Giochi Olimpici: le regate in fattispeciepreviste dal 23 al 30 luglio. Gliprovengono dal lago Suwa, a Nagano, dove ha trascorso i primi cinque giorni di ambientamento e allenamenti nel Paese del Sol Levante. Da domani i canottieri raggiungeranno il Sea Forest Waterway, teatro delle regate e degli ultimi allenamenti di rifinitura prima delle gare olimpiche. SportFace.

