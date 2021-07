Advertising

repubblica : ?? Tokyo, 15 contagi tra persone legate ai Giochi, Olimpiadi a rischio - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tokyo, 15 contagi da Covid tra persone legate alle Olimpiadi: (ANSA) - TOKYO, 17 LUG - Sono 15 i c… - tizianacampodon : RT @paoloigna1: I contagi a #Tokyo in questo momento sono alti come a #Gennaio 2021 e anche in altre prefetture si assistono ad aumenti. #C… - laregione : Tokyo, 15 contagi da Covid tra persone legate ai Giochi - UnioneSarda : #Tokyo2020, 15 contagi tra persone legate ai Giochi: Olimpiadi a rischio #Covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo contagi

Il Giappone tocca il picco di casi negli ultimi sei mesi e si prepara alle Olimpiadi di. C'è ... L'Organizzazione Mondiale della Sanità è preoccupata dall'aumento deiin Medio Oriente e in ...Sono 15 ida Covid riscontrati atra persone legate in vari modi ai Giochi, tra cui il primo caso di Covid segnalato all'interno del villaggio olimpico che riguarda, precisa l'organizzazione, una ...(PRIMAPRESS) - TOKYO - Dopo il caso registrato all'interno del villaggio ... l'ultimo bollettino parla di 1.410 contagi in un giorno, il livello più alto dallo scorso 21 gennaio. La preoccupazione dei ...In peggioramento la situazione legata all’emergenza Covid in Giappone a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e in particolare proprio ... rischiano di far salire i contagi.