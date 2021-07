Titane Palma D’oro a Cannes | Spike Lee lo annuncia in anticipo

(Di sabato 17 luglio 2021)Lee hato ladel festival didi Julia Ducournau, per errore essendo all’inizio della cerimonia. L’incidente clamoroso poco fa e non sembra affatto uno scherzo, con la platea sotto choc. Qualcuno ha cercato di fermarlo, ma non in tempo. Di cosa parlavincitore della, film diretto da Julia Ducournau, racconta la storia di Vincent (Vincent Lindon), un pompiere che vive da 10 anni nella disperazione, a causa della scomparsa del figlio. Quando un ...

Advertising

infoitcultura : Cannes 2021, Palma d'oro a 'Titane' di Ducournau. Bellocchio Premio alla carriera - MediasetTgcom24 : Cannes 74, Palma d'oro con gaffe: vince 'Titane' di Julia Ducournau e Spike Lee lo annuncia prima del tempo… - Agenzia_Italia : Palma d'Oro a Julia Ducournau per Titane, gaffe di Spike Lee - BestMovieItalia : Festival di Cannes 2021: Titane di Julia Ducournau vince a sorpresa la Palma d'oro. Tutti i vincitori -… - AngelaAngelmi : RT @giornaleradiofm: Approfondimenti: Cannes: Titane di Julia Ducournau è la Palma d'oro: (ANSA) - CANNES, 17 LUG - La Palma d'oro del 74/o… -

Ultime Notizie dalla rete : Titane Palma

Spike Lee (presidente di giuria) annuncia in anticipo lad'oro del 74esimo festival di Cannes, che va al film "" di Julia Ducournau . Si tratta della seconda donna vincitrice nella storia della kermesse. 28 anni la neozelandese Jane Campion ed ...Ha annunciato prima del tempo lad'Oro, che va adi Julia Ducournau. Il film è realmente il più accreditato per lama la certezza si avrà a fine serata. Il premio per la migliore ...CANNES - La Palma d'oro del 74esimo Festival di Cannes è "Titane" della regista francese Julia Ducournau. Accade 28 anni dopo la Palma a "Lezioni di piano" di Jane Campion, ed è la seconda per una ...La Palma d’oro al miglior film è andata infatti, a sorpresa, a il film shock Titane di Julia Ducournau, con il presidente di giuria Spike Lee che si è reso protagonista di un inciampo non da poco ...