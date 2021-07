The Voice Senior: le anticipazioni della seconda puntata in replica su Rai 1 (Di sabato 17 luglio 2021) The Voice Senior: anticipazioni, cast, coach (giudici), quante puntate, streaming Torna questa sera in replica, sabato 17 luglio 2021, su Rai 1 The Voice Senior, il talent dedicato agli over 60 condotto da Antonella Clerici e che ha avuto un grande successo questo autunno. Il cast è impreziosito dai coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e la figlia Jasmine che rappresentano il team Carrisi, e Clementino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla seconda puntata di oggi. anticipazioni In questa prima fase gli ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 17 luglio 2021) The, cast, coach (giudici), quante puntate, streaming Torna questa sera in, sabato 17 luglio 2021, su Rai 1 The, il talent dedicato agli over 60 condotto da Antonella Clerici e che ha avuto un grande successo questo autunno. Il cast è impreziosito dai coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e la figlia Jasmine che rappresentano il team Carrisi, e Clementino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulladi oggi.In questa prima fase gli ...

