The Voice Senior: La nuova coach è una delle cantanti più amate del momento. Ecco di chi si tratta (Di sabato 17 luglio 2021) Lei è di certo una delle protagoniste del 2021, e a breve si calerà nei panni della coach del talent show di Rai 1. Leggi su comingsoon (Di sabato 17 luglio 2021) Lei è di certo unaprotagoniste del 2021, e a breve si calerà nei panni delladel talent show di Rai 1.

Advertising

Tele_Visionaro : RT @davidemaggio: #OriettaBerti coach di The Voice Senior· Fuori Albano e Jasmine Carrisi - Sky_l0rd_WGF : RT @PrimeVideoIT: ?????? ???? ???????????????? ?????????????? ?? ??????????? ????????????: ?? Demon Slayer The Movie: il treno Mugen ?? This Is Us ?? Voglio mangiare il tuo… - zazoomblog : The Voice Senior stasera: replica o nuove puntate? Orario - #Voice #Senior #stasera: #replica -