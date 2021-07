“The Continental”, Albert Hughes sarà il regista della serie (Di sabato 17 luglio 2021) The Continental, la serie spin off di “John Wick“ avrà come regista Albert Hughes. La serie prodotta da Starz sarà composta da tre puntate che saranno ideate come se fossero dei lungometraggi. Verrà prodotta da Lionsgate come un evento televisivo. La serie, ambientata durante gli anni ’70, racconterà l’ascesa al potere di Winston, il personaggio che nei film è interpretato da Ian McShane. Ognuno dei tre episodi avrà una durata di 90 minuti e un budget di circa 20 milioni di dollari. Chad Stahelski, che ha portato al successo John Wick, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 luglio 2021) The, laspin off di “John Wick“ avrà come. Laprodotta da Starzcomposta da tre puntate che saranno ideate come se fossero dei lungometraggi. Verrà prodotta da Lionsgate come un evento televisivo. La, ambientata durante gli anni ’70, racconterà l’ascesa al potere di Winston, il personaggio che nei film è interpretato da Ian McShane. Ognuno dei tre episodi avrà una durata di 90 minuti e un budget di circa 20 milioni di dollari. Chad Stahelski, che ha portato al successo John Wick, ...

Advertising

Teleblogmag : Lo spin-off di John Wick ha trovato il suo regista! - badtasteit : The Continental: la serie tv prequel di #JohnWick è diventata un progetto in tre parti - zazoomblog : The Continental: la serie spinoff di John Wick sarà diratta da Albert Hughes - #Continental: #serie #spinoff… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Continental: la serie spinoff di John Wick sarà diratta da Albert Hughes - 3cinematographe : The Continental ha trovato il regista di due degli episodi della serie -