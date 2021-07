Tennis, Matteo Berrettini diventa l’italiano più seguito su Instagram dopo Wimbledon. Doppiato Sinner (Di sabato 17 luglio 2021) Matteo Berrettini è sempre di più il punto di riferimento del Tennis italiano. Una posizione che il romano non si è guadagnato solo in campo, ma anche sui social, in particolare Instagram, dove è diventato il più seguito tra i giocatori italiani. Il numero otto del mondo, infatti, ha 871 mila followers, distanziando notevolmente tutti i suoi connazionali. Una vera e propria esplosione mediatica quella di Berrettini, dovuta agli straordinari risultati ottenuti sul campo, come la prima e storica finale di un italiano a Wimbledon. dopo questo ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021)è sempre di più il punto di riferimento delitaliano. Una posizione che il romano non si è guadagnato solo in campo, ma anche sui social, in particolare, dove èto il piùtra i giocatori italiani. Il numero otto del mondo, infatti, ha 871 mila followers, distanziando notevolmente tutti i suoi connazionali. Una vera e propria esplosione mediatica quella di, dovuta agli straordinari risultati ottenuti sul campo, come la prima e storica finale di un italiano aquesto ...

Advertising

SuperTennisTv : ???? Matteo #Berrettini sarà uno dei giocatori che rappresenteranno il Team Europe alla prossima Laver Cup! #tennis… - Coninews : Grazie Matteo, ci hai fatto sognare! ?? A #Wimbledon, in una finale storica per il #tennis italiano, la vittoria va… - matteorenzi : Ciò che ha fatto Matteo Berrettini è comunque ENORME. Grazie a lui per questa avventura bellissima, al suo coach Vi… - sweatxgia : matteo berettini sbattimi come fossi una pallina da tennis - SchwoarzMola : RT @SuperTennisTv: ???? Matteo #Berrettini sarà uno dei giocatori che rappresenteranno il Team Europe alla prossima Laver Cup! #tennis #tea… -