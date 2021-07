Tendenze acconciature estate autunno 2021 | la ponytail alta con la treccia a spina di pesce

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 17 luglio 2021) Lesono sempre di tendenza e sono perfette per tenere in ordine i capelli e avere un look molto fresco. In particolare per l'si può optare per ladisfoggiata ultimamente da Chiara Ferragni. Quest'ultima scegliere sempre delle nuove pettinature e ovviamente lancia continuamente delle nuove mode. NovitàChiara Ferragni realizza sempre delle nuovepiù o meno elaborate per i sui capelli. ...