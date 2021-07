Temptation Island | Alessio si lascia andare | arriva un nuovo spoiler

(Di sabato 17 luglio 2021)siad un pianto disperato. Ecco cosa vedremo lunedì 19, prima della finale prevista per il 27 Lunedì 19 andrà in onda il quarto appuntamento di, il reality show condotto da Filippo Bisciglia, le coppie rimaste all’interno del reality stanno vivendo queste ultime settimane all’interno del villaggio in maniera sempre più difficile e complessa. Nuovi video mettono a repentaglio le loro paure e i loro dubbi, tra la semifinale e la finale le coppie dovranno scegliere e tirare le somme, e comprendere quale sarà il destino del loro amore. Ancora in gara ...

Per non parlare della chiusura diVip, format al quale La Pinella era molto legata. Al momento non c'è nessun progetto concreto all'orizzonte dopo l'addio a Mediaset: pare che ...Qualche anno fa, ad esempio, Silvia ha detto no a Maria De Filippi che le aveva proposto la conduzione diVip e Amici Celebrities. Lo stesso Pier Silvio Berlusconi - durante la ...Alessio si lascia andare ad un pianto disperato. Ecco cosa vedremo lunedì 19, prima della finale prevista per il 27 Lunedì 19 andrà in onda il quarto appuntamento di Temptation Island, il reality show ...Prosegue l'appuntamento del lunedì sera con Temptation Island 2021: il prossimo 19 luglio andrà in onda la quarta delle sei puntate previste su Canale 5. Le anticipazioni su quello che succederà all'i ...