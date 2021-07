Tempesta d'amore, anticipazioni 17 luglio: una vittoria schiacciante (Di sabato 17 luglio 2021) Il ritorno di André al Fürstenhof sarà ancora il fulcro di Tempesta d'amore, come testimonia la trama di oggi, sabato 17 luglio. Il cuoco si è ritrovato in compagnia di Leentje nei pressi dell'hotel e la sua presenza inaspettata ha attirato l'attenzione di Werner che è subito corso a riabbracciare il fratello. Tuttavia, l'imprenditore si è reso subito conto che l'uomo ha perso la memoria e non ha idea di chi sia davvero. A questo punto, sia Werner sia Robert hanno deciso di provare ad aiutare André a ricordare il passato, ma i loro tentativi sono andati a vuoto finendo per alimentare la confusione dello chef che finirà per andare ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 17 luglio 2021) Il ritorno di André al Fürstenhof sarà ancora il fulcro did', come testimonia la trama di oggi, sabato 17. Il cuoco si è ritrovato in compagnia di Leentje nei pressi dell'hotel e la sua presenza inaspettata ha attirato l'attenzione di Werner che è subito corso a riabbracciare il fratello. Tuttavia, l'imprenditore si è reso subito conto che l'uomo ha perso la memoria e non ha idea di chi sia davvero. A questo punto, sia Werner sia Robert hanno deciso di provare ad aiutare André a ricordare il passato, ma i loro tentativi sono andati a vuoto finendo per alimentare la confusione dello chef che finirà per andare ...

