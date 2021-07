Teatro | morto il regista Graham Vick | aveva reso ' attuale' l' opera

(Di sabato 17 luglio 2021) E'a 67 anni a Londra, per complicazioni dovute al Covid, ilteatrale, noto per le sue regie anticonformiste delle opere tradizionali liriche. A darne notizia è stato il ...

...a 67 anni a Londra, per complicazioni dovute al Covid, il regista teatrale Graham Vick, noto per le sue regie anticonformiste delle opere tradizionali liriche. A darne notizia è stato il...Cordoglio anche nelle Marche per il regista inglese Graham Vickoggi a Londra a 68 anni. Protagonista al Rossini Opera Festival dove firmò 5 spettacoli famosi:...registi del mondo dele ...E' morto a 67 anni a Londra, per complicazioni dovute al Covid, il regista teatrale Graham Vick, noto per le sue regie anticonformiste delle opere tradizionali liriche. A darne notizia è stato il Teat ...Un “grazie” gli scrive sui social l’Opera di Roma. “Uno dei maggiori registi del teatro lirico al mondo, visionario, geniale, uno sperimentatore” lo ha ricordato il sovrintendente del Maggio Fiorentin ...