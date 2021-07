TAG Heuer | presentato lo smartwatch a tema Super Mario

(Di sabato 17 luglio 2021) Tramite un comunicato stampa, l’azienda di orologi svizzeri TAGha annunciato la collaborazione con Nintendo per la realizzazione di uno. Vediamo insieme di che cosa si tratta nella precisione! Dell’importanza del brand disiamo tutti consapevoli oggi. Non solo l’idraulico italiano più famoso al mondo ha attraversato le epoche e ha definito la storia del medium videoludico nel corso degli anni, ma è anche diventato così iconico da essere ancora oggi uno dei brand più famosi al mondo. Lo dimostra anche, in parte, la notizia ...

Tenetevi forte perché sta per arrivare una limited edition pazzesca.ha collaborato con Nintendo per realizzare l'orologio di Super Mario, un modello di lusso che combina la raffinatezza di un segnatempo ispirato ai cronografi con l'esperienza digitale all'...è un noto marchio svizzero di orologi di alto livello che, da qualche anno, si è lanciato con successo anche nel mercato degli smartwatch , arrivando a dover aumentare la produzione per ...Tramite un comunicato stampa, l’azienda di orologi svizzeri TAG Heuer ha annunciato la collaborazione con Nintendo per la realizzazione di uno smartwatch a tema Super Mario. Vediamo insieme di che ...La registrazione dei tempi avverrà con un sistema cucito su misura della corsa dagli specialisti mondiali della Tag Heuer ...