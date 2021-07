Tabellone Wta Praga 2021 | Kvitova guida il seeding | c’è Gatto-Monticone

(Di sabato 17 luglio 2021) Ile i risultati aggiornati del torneo Wta di, in programma dal 12 al 18 luglio. La tennista di casa Petrailinsieme alle connazionali Barbora Krejcikova e Marketa Vondrousova. Presente Giulia, unica azzurra in gara. Di seguito tutti gli accoppiamenti, dal primo turno sino alla finale. SEMIFINALI (8) Martincova vs (9) MinnenX. Wang vs (2) Krejcikova QUARTI DI FINALE (8) Martincova b. (WC) Kuzmova 6-2 6-2(9) Minnen b. Sanders 6-2 6-1X. Wang b. Min 6-3 6-3(2) Krejcikova b. (5) Siniakova 6-3 ...

... con due match da vincere (il primo contro una coppia proveniente daprecedente) per ... che di recente è stata numero 1 d'Italia in doppio nel ranking, prima di dedicarsi all'insegnamento ...Elena - Gabriela Ruse, numero 136 della classifica mondiale, vincitrice domenica scorsa del Torneo di Amburgo (250) è la testa di serie n. 1 deldi qualificazione dei 32Palermo Ladies Open, in programma da domani (sabato 17 luglio) sui campi in terra rossa del Country Time Club di viale dell'...La tennista di Massa Lombarda è stata convocata ieri in extremis per i Giochi Olimpici: "Sono senza parole, un’emozione incredibile" ...Nella metà di tabellone di Galan e Lebron ... che di recente è stata numero 1 d’Italia in doppio nel ranking WTA, prima di dedicarsi all’insegnamento e al padel. Lunedì farà il suo ...