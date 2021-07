Suppletive, Letta: "Se perdo trarrò conseguenze" (Di sabato 17 luglio 2021) “Faccio questa battaglia con grande determinazione, sono convinto che potremo vincere ma sono abituato ad essere di parola, se perdo ne trarrò le conseguenze: esistono i sì e i no, l’ho già fatto una volta”. Così il segretario del Pd Enrico Letta ?a Montalcino nel corso del suo primo incontro da candidato in vista delle elezioni Suppletive nel collegio di Siena rispondendo a chi gli chiedeva quali conseguenze ci sarebbero state in caso di sconfitta per la segreteria nazionale. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 luglio 2021) “Faccio questa battaglia con grande determinazione, sono convinto che potremo vincere ma sono abituato ad essere di parola, senele: esistono i sì e i no, l’ho già fatto una volta”. Così il segretario del Pd Enrico?a Montalcino nel corso del suo primo incontro da candidato in vista delle elezioninel collegio di Siena rispondendo a chi gli chiedeva qualici sarebbero state in caso di sconfitta per la segreteria nazionale.

