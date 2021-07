Sudafrica, scontri e violenze: 212 morti e 2.500 arresti (Di sabato 17 luglio 2021) E’ salito a 212 il numero dei morti nelle violente proteste scoppiate in Sudafrica dopo l’esecuzione della condanna per oltraggio dell’ex Presidente Jacob Zuma (Getty Images)Molti esperti, in tempi non sospetti, hanno in più di un’occasione avvertito che le l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid avrebbe accresciuto le disuguaglianze sociali facendo di conseguenza esplodere le tensioni sociali: solo pochi giorni fa sono state represse nel sangue le violente proteste di massa contro l’aumento dei prezzi, la gestione dell’epidemia di Covid e il regime comunista al potere da più di 60 anni nell’isola caraibica di Cuba, le prime negli ultimi tre ... Leggi su ck12 (Di sabato 17 luglio 2021) E’ salito a 212 il numero deinelle violente proteste scoppiate indopo l’esecuzione della condanna per oltraggio dell’ex Presidente Jacob Zuma (Getty Images)Molti esperti, in tempi non sospetti, hanno in più di un’occasione avvertito che le l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid avrebbe accresciuto le disuguaglianze sociali facendo di conseguenza esplodere le tensioni sociali: solo pochi giorni fa sono state represse nel sangue le violente proteste di massa contro l’aumento dei prezzi, la gestione dell’epidemia di Covid e il regime comunista al potere da più di 60 anni nell’isola caraibica di Cuba, le prime negli ultimi tre ...

