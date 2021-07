Storia dello squalo elefante: il gigante buono da proteggere (Di sabato 17 luglio 2021) Lo squalo elefante Cetorhinus maximus, così denominato perché possiede un muso particolarmente allungato e uncinato in fase giovanile, è notoriamente conosciuto anche come: “squalo pellegrino”, perché le pieghe delle sue enormi branchie ricordano il drappo dei pellegrini cristiani medievali; “basking shark”, ovvero squalo che si “crogiola al sole”, per la sua abitudine di riposare in superficie durante le ore più calde della giornata; semplicemente “cetorino”, termine che deriva dal greco e significa squalo dal “muso mostruoso”. Il dorso ha una colorazione grigiastra che ricorda quella di un ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 luglio 2021) LoCetorhinus maximus, così denominato perché possiede un muso particolarmente allungato e uncinato in fase giovanile, è notoriamente conosciuto anche come: “pellegrino”, perché le pieghe delle sue enormi branchie ricordano il drappo dei pellegrini cristiani medievali; “basking shark”, ovveroche si “crogiola al sole”, per la sua abitudine di riposare in superficie durante le ore più calde della giornata; semplicemente “cetorino”, termine che deriva dal greco e significadal “muso mostruoso”. Il dorso ha una colorazione grigiastra che ricorda quella di un ...

