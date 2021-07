Steam Deck, superate le 100.000 prenotazioni in meno di tre ore (Di sabato 17 luglio 2021) Attraverso un leak inaspettato, il pubblico ha scoperto un primo dato interessante su Steam Deck, la nuova console portatile di Valve. A quanto pare, nelle prime due ore e mezza dall'apertura dei pre-ordini, il nuovo hardware è riuscito a piazzare ben oltre 100.000 prenotazioni. Il dato trafugato prende in considerazione solo i modelli da 256 e 512GB, quindi non sappiamo quando modelli da 64GB sono stati acquistati, ma ipotizziamo siano parecchi. Nello specifico, questi sono i numeri ottenuti da Steam Deck nelle varie regioni: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 17 luglio 2021) Attraverso un leak inaspettato, il pubblico ha scoperto un primo dato interessante su, la nuova console portatile di Valve. A quanto pare, nelle prime due ore e mezza dall'apertura dei pre-ordini, il nuovo hardware è riuscito a piazzare ben oltre 100.000. Il dato trafugato prende in considerazione solo i modelli da 256 e 512GB, quindi non sappiamo quando modelli da 64GB sono stati acquistati, ma ipotizziamo siano parecchi. Nello specifico, questi sono i numeri ottenuti danelle varie regioni: Leggi altro...

dasukyun : Non avrei bisogno di Steam Deck ma...portable ps2 emulation? OFC I WANT IT E magari mi aiuta anche con il backlog - Eurogamer_it : #SteamDeck, superate le 100.000 prenotazioni in meno di tre ore. - GameXperienceIT : Steam Deck girerà con dettaglio Medio/Alto e supporterà DirectX 12 Ultimate, VRS e Mod - monndor : Steam Deck va a ser la mamada alch - Cassie09725924 : RT @GFantis: Steam Deck New Italian hit ???????????????????????????? Pierpaolo • L'estate più calda (feat. Giorgina) 2 million views (YouTube) https:… -