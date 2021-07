Statuto M5s: nuovo simbolo e sede a Roma. Ecco come cambiano i poteri di Beppe Grillo (Di sabato 17 luglio 2021) Il nuovo MoVimento 5 Stelle targato Giuseppe Conte avrà un nuovo simbolo e una sede a Roma. I poteri basilari del Garante, ovvero Beppe Grillo a vita natural durante, rimangono più o meno gli stessi. Ma cambia il suo potere di interdizione sulle delibere. La pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea degli iscritti e del nuovo Statuto svela le novità del nuovo corso in cui il Presidente, cioè Conte, avrà poteri maggiormente definiti e slegati da quelli del Garante ... Leggi su open.online (Di sabato 17 luglio 2021) IlMoVimento 5 Stelle targato Giuseppe Conte avrà une una. Ibasilari del Garante, ovveroa vita natural durante, rimangono più o meno gli stessi. Ma cambia il suo potere di interdizione sulle delibere. La pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea degli iscritti e delsvela le novità delcorso in cui il Presidente, cioè Conte, avràmaggiormente definiti e slegati da quelli del Garante ...

