Sportmediaset – Accordo impossibile: Insigne dice addio al Napoli (Di sabato 17 luglio 2021) Lorenzo Insigne ed il Napoli si diranno addio alla fine della prossima stagione. Dunque nel 2022 Insigne andrà via da Napoli a parametro zero. Al momento i contatti con Aurelio De Laurentiis sono praticamente nulli e pare che lo siano già da Napoli-Verona. Quell’ultima partita di campionato è stato un dramma sportivo in tutti i sensi. Il Napoli ha perso la Champions a causa di una partita sciagurata giocata dai calciatori, ma ha sancito anche la rottura tra il capitano ed il presidente De Laurentiis. Spalletti vorrebbe tenere Insigne al ... Leggi su napolipiu (Di sabato 17 luglio 2021) Lorenzoed ilsi dirannoalla fine della prossima stagione. Dunque nel 2022andrà via daa parametro zero. Al momento i contatti con Aurelio De Laurentiis sono praticamente nulli e pare che lo siano già da-Verona. Quell’ultima partita di campionato è stato un dramma sportivo in tutti i sensi. Ilha perso la Champions a causa di una partita sciagurata giocata dai calciatori, ma ha sancito anche la rottura tra il capitano ed il presidente De Laurentiis. Spalletti vorrebbe tenereal ...

Ultime Notizie dalla rete : Sportmediaset Accordo CALCIOMERCATO MILAN/ Suggestione Luis Alberto: possibile scambio con Leao? A lanciare l'indiscrezione solo poco fa è stato il giornalista di Sportmediaset Claudio Raimondi, ... Poche parole ma che fanno trasparire la fiducia dei rossoneri di poter chiudere presto l'accordo: ...

Calciomercato Inter: sfuma Dumfries. Accordo con un club inglese Secondo SportMediaset non sarà Denzel Dumfries il nuovo esterno dell'Inter: il giocatore lascerà il Psv ed è molto vicino al trasferimento all'Everton in Premier ...

Messi-Barça, c'è l'accordo: 5 anni di contratto al 50% dello stipendio - Sportmediaset Sport Mediaset Sportmediaset – Accordo impossibile: Insigne dice addio al Napoli Lorenzio Insigne dirà addio al Napoli nel 2022 a parametro zero, lo scrive Sportmediaset. Contatti interrotti con De Laurentiis.

Ne parlano anche altri giornali Per anticipare la concorrenza, anche della Juventus, il Tottenham avrebbe messo sul piatto il cartellino di Dembele. Come raccontato nella serata di ieri, Fabio Paratici vuole Houssem Aouar. Per avere ...

