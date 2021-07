Spike Lee rivela per sbaglio la Palma d' Oro all' inizio della cerimonia Il miglior regista è il francese Leos Carax con il musical Annette Vincono premi Israele e l' Iran | e Giappone

(Di sabato 17 luglio 2021) Si chiude la 74esima edizione del Festival di Cannes. La giuria guidata daLee si prepara a consegnare le Palme. Accanto al primoafroamericano a ricoprire il ruolo di presidente, Mati Diop, Jessica Hausner, Kleber Mendonça Filho, Maggie Gyllenhaal, Song Kang-Ho, Mylène Farmer, Mélanie Laurent e Tahar Rahim. Honor Swinton Byrne in The Souvenir. Tra i primiattribuiti, il Palm Dog 2021,o indipendente che ogni anno consacra lae performance canina al Festival di Cannes, attribuito a Dora, Rosie e Snowbear, i tre Spaniel di Tilda Swinton. L’attrice scozzese ha ritirato (e ...

Ultime Notizie dalla rete : Spike Lee

(presidente di giuria) annuncia in anticipo la Palma d'oro del 74esimo festival di Cannes, che va al film "Titane" di Julia Ducournau . Si tratta della seconda donna vincitrice nella storia ...Ovazione per il regista italiano premiato con la Palma d'oro d'onore Errore del presidente di giuria del 74esimo Festival di Cannes. Ha annunciato prima del tempo la Palma d'Oro, che va a ...L'annuncio è stato dato in anticipo dal presidente di giuria Spike Lee, che ha spiazzato tutti con la sua gaffe. Miglior attore e miglior attrice - Il premio per la migliore interpretazione maschile è ...La Palma d’oro al miglior film è andata infatti, a sorpresa, a il film shock Titane di Julia Ducournau, con il presidente di giuria Spike Lee che si è reso protagonista di un inciampo non da poco ...