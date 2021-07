Spike Lee imprevedibile, chi vincerà il Festival? (Di sabato 17 luglio 2021) Per dire quanto siamo sfasati, sull’anno cinematografico. Variety sta già occupandosi dei pronostici per gli Oscar, tra le attrici in prima fila c’è Kristen Stewart, altra infelicissima Diana in “Spencer” del cileno Pablo Larraín. Pochi azzardano previsioni su Cannes 2021: l’imprevedibilità di Spike Lee mette paura. Ha poche possibilità il nostro preferito, Wes Anderson con “The French Dispatch”: quando i giornalisti si divertivano, improvvisavano, avevano una vena di follia e una penna brillante. Quando c’erano lettori entusiasti che leggevano articoli scritti da altri, senza comporre frasette in proprio e cercare like con “Muore cadendo dalle scale. Si era appena ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 luglio 2021) Per dire quanto siamo sfasati, sull’anno cinematografico. Variety sta già occupandosi dei pronostici per gli Oscar, tra le attrici in prima fila c’è Kristen Stewart, altra infelicissima Diana in “Spencer” del cileno Pablo Larraín. Pochi azzardano previsioni su Cannes 2021: l’imprevedibilità diLee mette paura. Ha poche possibilità il nostro preferito, Wes Anderson con “The French Dispatch”: quando i giornalisti si divertivano, improvvisavano, avevano una vena di follia e una penna brillante. Quando c’erano lettori entusiasti che leggevano articoli scritti da altri, senza comporre frasette in proprio e cercare like con “Muore cadendo dalle scale. Si era appena ...

worldgoodvibes : RT @MariaclaraPra: AMFAR è tra le principali Fondazioni per la ricerca contro l'AIDS;per l'evento di oggi sono già stati già raccolti 235 m… - massyscalinci : RT @MariaclaraPra: AMFAR è tra le principali Fondazioni per la ricerca contro l'AIDS;per l'evento di oggi sono già stati già raccolti 235 m… - MariaclaraPra : AMFAR è tra le principali Fondazioni per la ricerca contro l'AIDS;per l'evento di oggi sono già stati già raccolti… - badchanneI : semplicemente manifestando la vittoria a Cannes di Adam anche se non mi fido dei francesi e dei loro gusti Spike Lee salvaci - bradipo22 : @bennyxx9 Con Spike Lee in giuria si ma Driver ha già vinto la Coppa Volpi e da quelle parti ste cose pesano, lui è… -