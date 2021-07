Spezia, Bastoni: «Thiago Motta ha idee interessanti, giorni importanti» (Di sabato 17 luglio 2021) Simone Bastoni parla dei primi giorni di ritiro con lo Spezia: ecco le parole del difensore bianconero anche su Thiago Motta Simone Bastoni ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dello Spezia. «Tornare in campo dopo qualche giorno di vacanza è sempre bello, questo’anno siamo riusciti a rilassarci un po’ di più, dopo non aver praticamente mai staccato nella scorsa stagione. Abbiamo avuto il giusto tempo per ricaricare le pile e siamo pronti ad iniziare al meglio. Fa sempre piacere ritrovare compagni di squadra con cui lo scorso anno ho condiviso una grandissima ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021) Simoneparla dei primidi ritiro con lo: ecco le parole del difensore bianconero anche suSimoneha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dello. «Tornare in campo dopo qualche giorno di vacanza è sempre bello, questo’anno siamo riusciti a rilassarci un po’ di più, dopo non aver praticamente mai staccato nella scorsa stagione. Abbiamo avuto il giusto tempo per ricaricare le pile e siamo pronti ad iniziare al meglio. Fa sempre piacere ritrovare compagni di squadra con cui lo scorso anno ho condiviso una grandissima ...

