Spal, Tacopina firma il contratto preliminare. Il comunicato ufficiale

La Spal ha annunciato la firma del contratto preliminare per l'acquisizione della società da parte di Joe Tacopina: il comunicato La Spal ha annunciato la firma del contratto preliminare per l'acquisizione della società da parte di Joe Tacopina. Il comunicato ufficiale. «Il Club biancazzurro comunica che nella giornata di ieri, venerdì 16 luglio, è stato sottoscritto il contratto preliminare per l'acquisizione della totalità delle ...

