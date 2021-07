Spagna, Olanda, Cipro, Malta e Grecia a rischio e gli italiano restano a casa: mai così pochi all’estero (Di sabato 17 luglio 2021) I numeri degli italiani all’estero raggiungono quest’anno un record negativo. Secondo l’analisi svolta da Coldiretti su dati Istat, il numero dei connazionali che ha scelto una vacanza oltreconfine nell’estate in corso non arriva al milione e mezzo. La stragrande maggioranza rimarrà in Europa, anche se tutto questo non allenta le preoccupazioni, data la ripresa dei contagi che sta interessando molte delle mete più gettonate, con nuove limitazioni, vincoli e quarantene. Spagna, Olanda, Cipro e Malta sono colorate di rosso e rosso scuro sulla mappa del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle ... Leggi su tpi (Di sabato 17 luglio 2021) I numeri degli italianiraggiungono quest’anno un record negativo. Secondo l’analisi svolta da Coldiretti su dati Istat, il numero dei connazionali che ha scelto una vacanza oltreconfine nell’estate in corso non arriva al milione e mezzo. La stragrande maggioranza rimarrà in Europa, anche se tutto questo non allenta le preoccupazioni, data la ripresa dei contagi che sta interessando molte delle mete più gettonate, con nuove limitazioni, vincoli e quarantene.sono colorate di rosso e rosso scuro sulla mappa del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle ...

