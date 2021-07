Sonia Bruganelli a letto: quel ‘dettaglio’ non sfugge, la replica e da applausi (Di sabato 17 luglio 2021) Sonia Bruganelli ha condiviso una foto mentre è a letto: c’è un dettaglio che non sfugge, ma la sua replica è da applausi. È lei la nuova opinionista del Gf vip, Sonia Bruganelli. Appurato che Pupo ed antonella Elia non prenderanno parte alla sesta edizione del reality, Alfonso signorini e il suo magnifico staff hanno L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 17 luglio 2021)ha condiviso una foto mentre è a: c’è un dettaglio che non, ma la suaè da. È lei la nuova opinionista del Gf vip,. Appurato che Pupo ed antonella Elia non prenderanno parte alla sesta edizione del reality, Alfonso signorini e il suo magnifico staff hanno L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

giacDomenico : Sonia Bruganelli travolta dagli insulti per il jet privato: 'Cosa ve ne frega?!' - infoitcultura : Sonia Bruganelli va su tutte le furie: “Polemica gratuita!”, cosa le è successo - infoitcultura : Sonia Bruganelli sbotta dopo l'ennesima polemica social: «Non me lo paga lo Stato» - infoitcultura : Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis sbotta dopo l'ennesima polemica: «Non me lo paga lo Stato» - infoitcultura : Sonia Bruganelli sbotta dopo le accuse ricevute -