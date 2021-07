Sognava la Ferrari di Schumacher | il dramma del giovane campione

(Di sabato 17 luglio 2021) Sei anni fa ci lasciava purtroppo Jules Bianchi. Ilpilotadi poter guidare lache era stata di Michael. Bianchi (GettyImages)Era il 3 agosto 1989 quando a Nizza nasceva Jules Bianchi. Francese di origini italiane, quel bambino aveva mostrato sin dalla tenera età amore puro per i motori. Proprio per questo i genitori avevano deciso di appoggiarlo. Aveva 11 anni Jules quando Michaelvinceva il suo primo Mondiale con lae noi ce lo immaginiamo davanti alla TV a sognare un giorno di essere al posto del tedesco. È in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sognava Ferrari

CheNews.it

...e finalmente attirate e messe in scena da Bernie Ecclestone che da almeno quattro decadi... fino a oggi dal 2000, in diversi erano riusciti a segnare un ciclo vincente in F.1, dalladi ...Alba, che da piccoladi essere come Amanda Lear, ha raggiunto il successo in tv nel 1990 in ... senza sapere niente di calcio, grazie alle ripetizioni di Paola. Sempre Alba rifiutò i 9 ...Sei anni fa ci lasciava purtroppo Jules Bianchi. Il giovane pilota sognava di poter guidare la Ferrari che era stata di Michael Schumacher.Un giro accompagnato dal boato finale quando la miglior prestazione è diventata ufficiale per lanumero 44. Un giro accompagnato dal boato finale quando la miglior prestazione è diventata ufficiale per ...