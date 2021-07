Softball | pareggio per l’Italia nella quarta amichevole prima di Tokyo 2020

(Di sabato 17 luglio 2021)battuta di arresto perdeldelle cinque amichevoli previste in Giapponedell’esordio alle Olimpiadi disfida all’Honda Reverta Tochigi, formazione che militaJapanLeague, arriva unper 1-1. In pedana di lancio si mette ancora una volta in mostra Alexia Lacatena, classe 2002: solamente tre valide subite nelle prime sei riprese di gioco. Al settimo inning la stanchezza si è fatta ...

sportface2016 : #Softball, pareggio per l'#Italia nella quarta amichevole in Giappone prima del torneo olimpico di #Tokyo2020 -

Sul diamante della Tassina arriva il forte Bussolengo2.0, formazione in lotta per i ... Anche in questo caso la conquista di uncostituirebbe un ottimo risultato. Le 'Girls' rossoblù ...TOKYO 2020, CALENDARIO: ORARI E TV In pedana, al Sendai Baseball Stadium, Ilaria ... quinto inning da quattro valide che permette a Giulia Longhi di segnare il punto del, poi il ...SENDAI – Ancora una volta un successo per 2-1 in rimonta per Italia Softball nell’amichevole ... a Giulia Longhi di segnare il punto del pareggio, mentre il sorpasso arriva sul filo di lana ...Guarda su Virgilio Sport tutte le notizie, curiosità, faq e risultati di tutte le gare di Baseball Softball con i vincitori delle medaglie delle Olimpiadi Tokyo 2020 ...