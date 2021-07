Softball: Italia, pari nella quarta partita verso le Olimpiadi con le nipponiche Honda Reverta di Tochigi (Di sabato 17 luglio 2021) quarta giornata sul campo per l’Italia del Softball in attesa del debutto olimpico previsto per mercoledì 21 contro gli Stati Uniti. Le azzurre guidate dal manager Federico Pizzolini hanno stavolta pareggiato per 1-1 con le Honda Reverta, formazione di Tochigi che gareggia nella Japan Softball League. Il vantaggio è azzurro nel terzo inning, con volata di sacrificio di Erika Piancastelli che spinge a casa Howard, in un confronto che vede un paio di valide a testa anche per Amanda Fama e Giulia Longhi. L’1-0, però, non dura fino al termine, pur con sei ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021)giornata sul campo per l’delin attesa del debutto olimpico previsto per mercoledì 21 contro gli Stati Uniti. Le azzurre guidate dal manager Federico Pizzolini hanno stavolta pareggiato per 1-1 con le, formazione diche gareggiaJapanLeague. Il vantaggio è azzurro nel terzo inning, con volata di sacrificio di Erika Piancastelli che spinge a casa Howard, in un confronto che vede un paio di valide a testa anche per Amanda Fama e Giulia Longhi. L’1-0, però, non dura fino al termine, pur con sei ...

