Sipario sulla Croisette, una edizione bulimica con ospite indesiderato (Di domenica 18 luglio 2021) La Croisette si è svuotata, e già da diversi giorni. Non dei vacanzieri che anzi, almeno nelle parole di qualche ristoratore, possono finalmente godersi il mare senza i prezzi e lo stress del festival «fuori stagione». Sono gli accreditati a essere andati via, un numero già assai minore in questa edizione a causa delle restrizioni di viaggio – che hanno tenuto a casa l'Asia, l'America, l'Australia – di un Marché del Film formato ridotto e online, e forse anche del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

