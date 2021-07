Simone Inzaghi | “Per il 22 agosto ci faremo trovare pronti Dimarco? Bene | penso che rimarrà con noi”

(Di sabato 17 luglio 2021) Dopo la vittoria sul Lugano ai calci di rigore in amichevole, ha parlatotecnico dell’Inter che ha analizzato la prima vera uscita dei campioni d’Italia. Queste le sue parole a Inter tv: “Siamo stati molto seri. Eravamo andati sotto di due gol, sono molto contento della reazione e della prova di orgoglio dei ragazzi. Abbiamo testato alcuni giovani, ho avuto diverse risposte positive. Il 22cinelle migliori condizioni, aspettiamo ora di inserire in gruppo poco alla volta i reduci dagli Europei e dalla Copa America.di tutto per difendere lo ...

Buona la prima per, anche se la sua Inter fatica molto nel primo tempo contro il Lugano e si ritrova sotto di due gol dopo 35 minuti. Alla fine dei tempi regolamentari finisce 2 - 2 grazie alle reti di D'...L'amichevole Lugano - Inter, più che per l'esordio sulla panchina nerazzurra die per la doppietta dei ticinesi nel primo tempo, sarà ricordata come la prima gara di un club italiano a ...Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha commentato la vittoria dei suoi ai rigori nell'amichevole contro il Lugano ...Vittoria ai rigori per la prima stagionale dell'Inter di Inzaghi che ha vinto dopo aver pareggiato per 2-2 nei regolamentari. Le parole ...