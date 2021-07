Simone Bastoni: “Pronti ad iniziare al meglio la stagione, il mister ha idee di gioco interessanti” (Di sabato 17 luglio 2021) Simone Bastoni, difensore dello Spezia, ha parlato direttamente da Prato allo Stelvio, luogo in cui Aquile sono in ritiro per prepararsi ad affrontare una nuova stagione: “Tornare in campo dopo qualche giorno di vacanza è sempre bello, questo’anno siamo riusciti a rilassarci un po’ di più, dopo non aver praticamente mai staccato nella scorsa stagione. Abbiamo avuto il giusto tempo per ricaricare le pile e siamo Pronti ad iniziare al meglio. Fa sempre piacere ritrovare compagni di squadra con cui lo scorso anno ho condiviso una grandissima stagione. Con ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 luglio 2021), difensore dello Spezia, ha parlato direttamente da Prato allo Stelvio, luogo in cui Aquile sono in ritiro per prepararsi ad affrontare una nuova: “Tornare in campo dopo qualche giorno di vacanza è sempre bello, questo’anno siamo riusciti a rilassarci un po’ di più, dopo non aver praticamente mai staccato nella scorsa. Abbiamo avuto il giusto tempo per ricaricare le pile e siamoadal. Fa sempre piacere ritrovare compagni di squadra con cui lo scorso anno ho condiviso una grandissima. Con ...

Simone Bastoni: "Pronti ad iniziare al meglio la stagione, il mister ha idee di gioco interessanti

Pre-Season '21/'22 - Bastoni: "Thiago Motta ha idee di gioco interessanti" Sesto giorno di ritiro a Prato allo Stelvio, meta dove le Aquile stanno preparando la nuova stagione. Idee chiare e ancora tanta voglia di stupire, come ci racconta Simone Bastoni: “Tornare in campo d ...

