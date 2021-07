«Sex and the City»: le prime foto rubate dal set del revival e qualche perplessità (Di sabato 17 luglio 2021) Del nuovo capitolo di Sex and the City che arriverà su HBO Max tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 non sappiamo niente. L’unico spioncino dal quale poter sbirciare qualcosa ce lo offrono le fotografie che i paparazzi scattano per le vie di Manhattan a Carrie, Miranda e Charlotte che, nell’unico ritratto ufficiale condiviso dalla piattaforma, sfilano sicure e fiere per l’Upper East Side. Tralasciando il vuoto incolmabile lasciato da Samantha (Kim Cattrall), che forse ha subodorato la piega che And Just Like That, questo è il titolo del revival, prenderà tenersene furbamente alla larga, c’è anche un altro dilemma che infiamma i fan e una certa fetta della critica: la maniera in un cui la serie affronterà l’invecchiamento dei personaggi e la loro evoluzione nel tempo. Leggi su vanityfair (Di sabato 17 luglio 2021) Del nuovo capitolo di Sex and the City che arriverà su HBO Max tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 non sappiamo niente. L’unico spioncino dal quale poter sbirciare qualcosa ce lo offrono le fotografie che i paparazzi scattano per le vie di Manhattan a Carrie, Miranda e Charlotte che, nell’unico ritratto ufficiale condiviso dalla piattaforma, sfilano sicure e fiere per l’Upper East Side. Tralasciando il vuoto incolmabile lasciato da Samantha (Kim Cattrall), che forse ha subodorato la piega che And Just Like That, questo è il titolo del revival, prenderà tenersene furbamente alla larga, c’è anche un altro dilemma che infiamma i fan e una certa fetta della critica: la maniera in un cui la serie affronterà l’invecchiamento dei personaggi e la loro evoluzione nel tempo.

