Advertising

Gazzetta_it : Settimana Ciclistica Italiana, Milan beffato da Ackermann al fotofinish #ciclismo - bikenewsPhoto : DIEGO ULISSI TRIONFA ANCHE A CAGLIARI E AD UNA GIORNATA DAL TERMINE È SEMPRE LEADER DELLA SETTIMANA CICLISTICA ITAL… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Settimana Ciclistica Italiana, Ulissi fa il bis nella quarta tappa - bornjuventino : RT @Gazzetta_it: Settimana Ciclistica Italiana, Ulissi fa il bis nella quarta tappa - Gazzetta_it : Settimana Ciclistica Italiana, Ulissi fa il bis nella quarta tappa -

Ultime Notizie dalla rete : Settimana Ciclistica

Ancora un successo per Diego Ulissi sulle strade della Sardegna. Il 32enne livornese della Uae - Emirates, già leader dellaItaliana, si è imposto anche nella quarta frazione, partita e arrivata a Cagliari (168 km) dopo 2.550 metri di dislivello. Ulissi affronterà così da leader la frazione conclusiva ...Volata ristretta, con Ulissi che non ha avuto problemi ad imporsi a centro strada , staccando praticamente i rivali. Alle sue spalle, per una spettacolare doppietta, il compagno di team, il bielorusso ...Con la 3ª tappa della Settimana Ciclistica Italiana si chiude la prima parte della trasferta della Squadra Nazionale Italiana sulle strade della Sardegna. Giulio Ciccone, Alberto Bettiol, Gianni Mosco ...La Nazionale italiana di Davide Cassani ha salutato la compagnia, ritirandosi dalla corsa per partire verso l’appuntamento olimpico. A prendersi la scena, dunque, nella Settimana Ciclistica Italiana c ...