Settimana Ciclistica Italiana 2021 | Diego Ulissi sempre più dominatore | vittoria anche nella quarta tappa

(Di sabato 17 luglio 2021) La Nazionaledi Davide Cassani ha salutato la compagnia, ritirandosi dalla corsa per partire verso l’appuntamento olimpico. A prendersi la scena, dunque,c’è un corridore su tutti: stiamo parlando diche oggi si è imposto, centrando una doppietta dopo il successo agguantato in apertura. Dominante nello sprint ristretto il corridore toscano della UAE Emirates. Sul percorso mosso di 168 chilometri con partenza ed arrivo in ...

Advertising

Gazzetta_it : Settimana Ciclistica Italiana, Milan beffato da Ackermann al fotofinish #ciclismo - SquadraStelvio : RT @WielerFlits: Leider Diego Ulissi boekt tweede ritzege in Settimana Ciclistica Italiana - andrefragasso : Settimana Ciclistica Italiana 2021, Ulissi fa il bis a Cagliari - sciareneve : RT @MTBiit: Diego Ulissi sigilla il trionfo alla Settimana Ciclistica Italiana: gran doppietta del livornese a Cagliari #roadbike #17Luglio… - WielerFlits : Leider Diego Ulissi boekt tweede ritzege in Settimana Ciclistica Italiana -

Ultime Notizie dalla rete : Settimana Ciclistica

Buon divertimento!CICLISMO - Terminata l esperienza nellaItaliana, la Nazionale italiana vola alla ...La partenza per Tokyo è sempre più vicina, ma la Nazionale italiana di ciclismo è pronta. Il tecnico Davide Cassani , che ha seguito i ragazzi in Sardegna in occasione dellaItaliana, ha detto: ' Abbiamo lavorato per mesi , trovando buone condizioni climatiche e temperature non troppo elevate. Siamo riusciti a coprire 250 km con un dislivello di oltre ...La Nazionale italiana di Davide Cassani ha salutato la compagnia, ritirandosi dalla corsa per partire verso l'appuntamento olimpico. A prendersi la scena, dunque, nella Settimana Ciclistica Italiana c ...Pistoia,17 luglio 2021 - Dopo l’ennesima prodezza di Martiin Svrcek nella gara di domenica scorsa a Monsummano Terme, prosegue la stagione dei grandi appuntamenti per il Team Franco Ballerini ...