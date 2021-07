Serie A, Salernitana: avviata procedura per cedere il club. I dettagli (Di sabato 17 luglio 2021) Attraverso un comunicato, sono state rese note le modalità per inviare le manifestazioni d'interesse Leggi su mediagol (Di sabato 17 luglio 2021) Attraverso un comunicato, sono state rese note le modalità per inviare le manifestazioni d'interesse

Advertising

IFTVofficial : Serie A Schedule for 2021/22 ?????? MATCHDAY 1??: Bologna - Salernitana Cagliari - Spezia Empoli - Lazio Inter - Ge… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A 1^ GIORNATA: ? Bologna-Salernitana Cagliari-Spezia Empoli-Lazio Inter-Genoa Napoli-Venezia Roma-F… - Mediagol : Serie A, Salernitana: avviata procedura per cedere il club. I dettagli - LaCittaSalerno : +++ SERIE A +++ Salernitana, avviate le procedure di acquisizione delle offerte per il club LEGGI QUI -->… - InfoCilentoWeb : Cessione Salernitana: al via le procedure per la vendita della società -