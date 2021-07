Sequestrati 128 chili di droga nascosti in un deposito giudiziario. In manette il titolare

(Di sabato 17 luglio 2021) Erano certi di aver trovato un nascondiglio perfetto per la, ma la squadra mobile di Tivoli ha rovinato i piani degli spacciatori. Le forze dell'ordine hanno sequestrato 128di sostanze ...

Al suo interno gli agenti hanno trovato, oltre al materiale necessario al taglio e al confezionamento, 128 chili di droga fra marijuana e hashish. La prima, del tipo 'Amnesia' e 'Critical' aveva un ... Erano certi di aver trovato un nascondiglio perfetto per la droga, ma la squadra mobile di Tivoli ha rovinato i piani degli spacciatori. Le forze dell'ordine hanno sequestrato 128 chili ... Durante la perquisizione personale e locale i poliziotti hanno rinvenuto – all'interno di un furgone con targa tedesca – , parcheggiato nel piazzale del deposito giudiziario, ben 128 kg ... sostanza ...