Selvaggia Roma, selfie allo specchio da urlo: il vestito cala e le ‘bombe’ esplodono (Di sabato 17 luglio 2021) Un selfie esplosivo per Selvaggia Roma, che questa mattina ha infiammato i social mostrandosi allo specchio in vestito scollato. Il decollete è da infarto Ancora uno scatto mozzafiato per Selvaggia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 17 luglio 2021) Unesplosivo per, che questa mattina ha infiammato i social mostrandosiinscollato. Il decollete è da infarto Ancora uno scatto mozzafiato per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

marco70257564 : @roma_selvaggia @IsolaDeiFamosi ciao bellezza - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: ASSENZA REPRESSIONE SOSTA SELVAGGIA VIGILI URNANI/POLIZIA MUNICIPALE/POLIZIA URBANA/POLIZIA LOCALE /VV.UU. DEL COMUNE D… - GHERARDIMAURO1 : ASSENZA REPRESSIONE SOSTA SELVAGGIA VIGILI URNANI/POLIZIA MUNICIPALE/POLIZIA URBANA/POLIZIA LOCALE /VV.UU. DEL COMU… - zazoomblog : Selvaggia Roma svela i segreti per restare in forma: “Scoppierai di salute” - #Selvaggia #svela #segreti #restare - LorenzoMangano8 : RT @Chiara_46_58: Ispirato da Selvaggia Roma, Tommy è entrato come Tommaso Zorzi e uscirà come Pazzeska Milano???? #gfvip -