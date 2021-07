Selvaggia Lucarelli al veleno contro Barbara d’Urso “Come mai lei non ha …” (Di sabato 17 luglio 2021) Selvaggia Lucarelli non perde occasione per attaccare Barbara d’Urso e lo fa sulle più disparate occasioni. Tra le due donne non c’è mai stato un buon rapporto e se la d’Urso non l’ha mai attaccata per prima, di solito si difende ma questa volta, dopo l’ennesimo attacco, almeno per il momento è rimasta in silenzio. Vediamo cosa è accaduto. Selvaggia Lucarelli attacca Barbara d’Urso e si chiede Come mai non ha postato la foto mentre si fa il vaccino Selvaggia Lucarelli non perde occasione ... Leggi su cityroma (Di sabato 17 luglio 2021)non perde occasione per attaccaree lo fa sulle più disparate occasioni. Tra le due donne non c’è mai stato un buon rapporto e se lanon l’ha mai attaccata per prima, di solito si difende ma questa volta, dopo l’ennesimo attacco, almeno per il momento è rimasta in silenzio. Vediamo cosa è accaduto.attaccae si chiedemai non ha postato la foto mentre si fa il vaccinonon perde occasione ...

stanzaselvaggia : O non si vaccinano o evitano il selfie. I grandi assenti della campagna vaccinale sono proprio I POLITICI, quelli c… - stanzaselvaggia : Solo i presidenti di regione, in buona parte appena rieletti, fanno da testimonial ai vaccini. Per il resto, i poli… - stanzaselvaggia : Ho recuperato l’incontro Fedez/Cappato/Civati/Zan. E tra “il giornalista Scalfarotto e “lei ha cambiato sesso, quin… - RobertoRedSox : Una volta osai prendere in giro il compagno della Selvaggia Lucarelli perché da cuoco voleva farsi pubblicità sfrut… - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli al veleno contro Barbara d’Urso “Come mai lei non ha …” -