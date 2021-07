Seconda conferenza stampa di Spalletti | si parla di Insigne | Koulibaly e non solo

(Di sabato 17 luglio 2021) Ieri sera verso le 21.20 circa, c’è stata lada allenatore del Napoli per Luciano. Dopo i primi due giorni di allenamenti a Dimaro, il tecnico toscano ha incontrato i giornalisti per rispondere alle domande di tattica e di calciomercato. Si èto die nonL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

CarmosinoMarika : RT @GiacomoGorini: Ma è troppo chiedere una conferenza stampa con Draghi, Speranza e Figliuolo dove si riassume lo stato delle cose? Casi,… - Tinolle : RT @GiacomoGorini: Ma è troppo chiedere una conferenza stampa con Draghi, Speranza e Figliuolo dove si riassume lo stato delle cose? Casi,… - lustroma : RT @GiacomoGorini: Ma è troppo chiedere una conferenza stampa con Draghi, Speranza e Figliuolo dove si riassume lo stato delle cose? Casi,… - MimidiRosa1 : RT @GiacomoGorini: Ma è troppo chiedere una conferenza stampa con Draghi, Speranza e Figliuolo dove si riassume lo stato delle cose? Casi,… - acacciatore94 : RT @GiacomoGorini: Ma è troppo chiedere una conferenza stampa con Draghi, Speranza e Figliuolo dove si riassume lo stato delle cose? Casi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Seconda conferenza

... Gianna Nannini e Gigi D'Alessio, e laedizione della rassegna 'Sicilia Parra', che lo ... nel corso di unatenutasi al Baglio Florio delle Cave di Cusa alla quale sono intervenuti ...E' prolisso, ha un tono di voce che rischia di far assopire, si dilunga nelle risposte. Tutto vero. Ma Luciano Spalletti è stato già promosso dai tifosi del Napoli dopo la suada allenatore azzurro, la prima da quando la squadra è in ritiro a Dimaro. Si può dire che l'ex tecnico dell'Inter sta già vincendo la sua prima sfida. Sì perchè misteriosamente il ...Dopo la presentazione a Castel Volturno, il Napoli affida la sua comunicazione di nuovo a Luciano Spalletti, ieri protagonista in conferenza stampa ...E’ prolisso, ha un tono di voce che rischia di far assopire, si dilunga nelle risposte. Tutto vero. Ma Luciano Spalletti è stato già promosso dai tifosi del Napoli dopo la sua seconda conferenza da al ...