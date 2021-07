Scuola | vaccinazioni | 221 000 componenti del personale senza neppure una dose di vaccino

(Di sabato 17 luglio 2021) Oltre 221 miladelscolastico in Italia non hanno ricevuto nemmeno unadianti-Covid, pari al 15,15% del totale, secondo il report settimanale del Commissario all'emergenza L'articolo proviene da Firenze Post.

SCENARIO/ Covid,e giustizia: cercasi "variante Draghi" Professore, Cassese e Flick dicono ... Tant'è vero che da allora la curva delleè rapidamente cresciuta. VACCINI E GREEN PASS/ ...'Uno studente italiano su due impreparato. Lo dicono i risultati del test Invalsi che ogni anno misurano il livello di apprendimento scolastico dei nostri ragazzi. Un dato che deve far riflettere su ...ROMA – Oltre 221 mila componenti del personale scolastico in Italia non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino anti-Covid, pari al 15,15% del totale, secondo il report settimanale del Commissario ...Bologna, 17 luglio 2021 - Sono una professionista e una mamma. Io e mio marito ci siamo ammalati di Covid e siamo guariti grazie al Gruppo di terapia domiciliare. Anche i miei figli si sono contagiati ...