Scuola in presenza:?priorità vaccinare personale e studenti. Ecco come (Di sabato 17 luglio 2021) Gravi danni se si rimane a lungo lontani dai banchi. L’obbligo per docenti e non docenti rimane al momento l’estrema ratio Leggi su ilsole24ore (Di sabato 17 luglio 2021) Gravi danni se si rimane a lungo lontani dai banchi. L’obbligo per docenti e non docenti rimane al momento l’estrema ratio

Advertising

borghi_claudio : Mi pare giusto Sasso: 'Improponibile un altro anno di Dad. Invalsi e Istat certificano necessità delle lezioni in… - TeresaBellanova : I dati del Rapporto #Invalsi non possono lasciare indifferenti. 1 studente su 2 non raggiunge la preparazione neces… - marcodimaio : A settembre la #scuola deve cominciare al 100% in presenza. Più di 200mila #docenti non vaccinati: obbligatorietà è… - AleCosco80 : RT @pbecchi: Messa: “Da settembre in presenza, possibile green pass per studenti e docenti”. Vuoi studiare ci vuole il vaccino, insegni al… - EtienneLorenza : RT @pbecchi: Messa: “Da settembre in presenza, possibile green pass per studenti e docenti”. Vuoi studiare ci vuole il vaccino, insegni al… -