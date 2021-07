(Di sabato 17 luglio 2021) Alcuni giovani in sella asfrecciano a tutta velocità lungo le strade die le loro performance sono immortalate in video che condivisi sui social fanno incetta di like. È la denuncia ...

007Vincentxxx : Il Mattino Mobile: #CampagnaElettorale siamo alle comiche con #Maresca niente gare clandestine ??????Napoli, Nappi: «S… - iISud24 : @severino_nappi (Lega): «Sulle strade di Scampia le folli gare in moto del figlio del boss degli Scissionisti»… - severino_nappi : Occorre togliere l'acqua agli ambienti in cui cresce e prospera l'illegalità, con strumenti di integrazione sociale… - aranciaverde : RT @NapoliToday: #Cronaca #Scampia Scampia, gare tra scooter col figlio del boss. Nappi: 'Colpa delle scuole chiuse' - NapoliToday : #Cronaca #Scampia Scampia, gare tra scooter col figlio del boss. Nappi: 'Colpa delle scuole chiuse'… -

Alcuni giovani in sella a scooter sfrecciano a tutta velocità lungo le strade die le loro performance sono immortalate in video che condivisi sui social fanno incetta di like. È la denuncia del consigliere regionale della Lega Severino Nappi . Tra loro ci sarebbe, secondo ...' È preoccupante quanto avviene sulle strade didove un manipolo di centauri, guidati dal figlio di un potente boss (attualmente detenuto al 41 bis) del clan degli Scissionisti di Secondigliano, sfreccia a tutta velocità sulla via pubblica. ...«È preoccupante quanto avviene sulle strade di Scampia dove un manipolo di centauri, guidati dal figlio di un potente boss (attualmente detenuto al 41 bis) del clan degli Scissionisti ...Il consigliere regionale della Lega definsce preoccupante la situazione. "Ripristineremo le regole del vivere civile con la nuova amministrazione guidata da Catello Maresca" ...