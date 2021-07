Scacchi | World Cup 2021 | caos 2° turno Aronian forfait | avversario di Caruana con il Covid | fuori Firouzja | Dominguez Perez e Vocaturo

Leggi su oasport

(Di domenica 18 luglio 2021) C’è molto da raccontare a proposito del secondodellaCup, soprattutto in campo maschile. La competizione, che assegna due posti per il Torneo dei Candidati 2022, ha vissuto infatti di diversi momenti non propriamente comuni, e a volte privi di attinenza con quanto normalmente accade allaera. Dovevano entrare in scena tutti i big, da Magnus Carlsen in giù (il norvegese, peraltro, ha vinto agevolmente con il croato Sasa Martinovic: attenderà così il connazionale Aryan Tari, bravo a battere Evgeny Bareev, ex russo ora canadese). E in effetti ci sono entrati, tranne uno: Levon. L’armeno, che ora ...